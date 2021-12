CorSera – L’Inter è di un altro pianeta. Ma ora teme la follia del calendario

L'analisi del momento della squadra di Inzaghi che nei prossimi 40 giorni intensissimi si gioca tutto

L'Inter ora ha un solo timore, il calendario pieno zeppo di impegni e stravolto dalla decisione iniziale della Lega Serie A di giocare andata e ritorno con calendari asimmetrici. La squadra nerazzurra vivrà 40 giorni complicatissimi e in questi 40 giorni si deciderà tutto. Al momento Inzaghi sta guidando una macchina da guerra: 103 gol segnati nell'anno solare 2021, non era mai successo. Un mercato estivo che viste le cessioni ha comunque portato a colpi importanti e funzionali.

"Il calendario del girone di ritorno però prevede dal 6 gennaio al 16 febbraio gli scontri diretti in campionato con Lazio, Atalanta, Milan e Napoli. La finale di Supercoppa contro la Juventus, gli ottavi di Coppa Italia con l’Empoli più gli eventuali quarti e l’andata di Champions League contro il Liverpool, in mezzo le gare con Bologna e Venezia. Nove-dieci partite, tutte decisive, in media una ogni 4 giorni. Follie del nuovo calendario asimmetrico che non ripete l’ordine delle gare d’andata ma mescola i match, nella speranza di un maggiore spettacolo", si legge sul Corriere della Sera.