Sartori: “Fondi investimento? Il calcio attira sempre. Servono riforme strutturali”

Per parlare dei fondi di investimento che stanno prendendo sempre più piede nel mondo del calcio, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Andrea Sartori di KPMG Football Benchmark:

Sartori, cosa rende il calcio attraente per i fondi d’investimento?

«I profondi cambiamenti avvenuti nel calcio negli ultimi 10 anni hanno reso questa industria altamente competitiva su scala internazionale. La mutazione profonda del mercato dei media, con l’arrivo delle piattaforme streaming, ha trasformato il calcio in un prodotto globale, accessibile a bassi costi in qualunque parte del mondo in qualunque momento. Basta osservare la curva del fatturato del calcio europeo nell’epoca pre-Covid: dai 12,8 miliardi di euro del 2010 ai 23 miliardi del 2019».