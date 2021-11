Fondo PIF sulla Fiorentina? Barone: “Chiacchiere destabilizzanti. Siamo qui per…”

Il dirigente smentisce le voci che parlano dell'interesse del fondo saudita, lo stesso accostato all'Inter, alla società viola

Queste le sue parole: «Nessuno ha bussato da noi per chiederci della Fiorentina. Domani giochiamo una partita importante, il resto sono chiacchiere. Tutte le volte che giochiamo una partita importante, puntualmente arrivano voci a destabilizzarci. Noi non siamo un fondo. Siamo innamorati di questa squadra, ci mettiamo la faccia. Non siamo qui per distruggere ma per costruire».