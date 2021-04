Fonseca: “Contrario a Superlega. Dimostrato che l’importante non sono i soldi”

Il tecnico della Roma ha commentato in conferenza stampa l'idea di costituire una Superlega dando la sua opinione contraria

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Come quasi tutti gli allenatori sono contrario alla SuperLeague. Sono orgoglioso di far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l'importate non sono i soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori. Io sono molto orgoglioso di questo e della posizione della Roma" , sono le parole di Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con l'Atalanta.