Fonseca: “Eravamo in debito coi tifosi. Roma cambiata dall’ingresso di Darboe”

Il tecnico della Roma ha parlato dopo il derby vinto questa sera contro la Lazio di Inzaghi per 2-0

"Sono soddisfatto, abbiamo vinto il derby. Eravamo in debito coi tifosi che sono stati sempre vicino alla squadra. Abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi sono stati concentrati, non gli abbiamo fatto fare il loro gioco. Modulo? Abbiamo cambiato dopo la partita di Manchester. Stiamo giocando bene, con l'entrata di Darboe siamo migliorati. Non dobbiamo pensare al passato, oggi abbiamo vinto una partita importante. Non facile trovare un ragazzo così giovane che ha questo coraggio. La Roma ha un giocatore per il futuro. Mourinho sa che sono qui per aiutarlo, se ha bisogno dei miei consigli sono qui per aiutarlo".