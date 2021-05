Fonseca: “L’Inter non ha creato molto ma è stata cinica in ripartenza. Sapevamo…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby, Paulo Fonseca è tornato sulla sconfitta contro l'Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio, Paulo Fonseca è tornato sulla sconfitta di San Siro contro l'Inter. "Sapevamo come giocava l'Inter, non volevamo difenderci bassi ma ci tenevamo ad avere l'iniziativa. Abbiamo creato situazioni per segnare, giocando la ripresa nella loro metà campo".