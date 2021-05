Fonseca: “Inter grandissima squadra, complimenti per il titolo. Per domani recuperano in 3”

Alla vigilia della gara contro l'Inter, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara

Alla vigilia della gara contro l'Inter, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma: "Sono una grandissima squadra, devo fargli i complimenti per il titolo. In questo momento sono senza pressione, possono essere pericolosi con i giocatori della loro qualità".