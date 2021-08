Fonseca: “Roma? Mourinho gentile: mi ha parlato prima e spiegato la situazione”

L'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato così di come Mourinho gli abbia comunicato il suo arrivo a Roma

Nel corso di un'intervista a "Sic", l'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato così di come Mourinho gli abbia comunicato il suo arrivo a Roma:

"José è stato gentile da parlare con me prima e spiegarmi la situazione. Io sono stato sempre dentro il processo, niente veniva fatto alle mie spalle. Tiago ha sempre avuto un rapporto straordinario con me, di grande sincerità, e sapevo quello che stava per accadere".