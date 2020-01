Fonseca: “La palla oggi non voleva entrare. Non c’è stato un problema fisico, Zaniolo…”

Dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico col Torino, il tecnico della Roma Fonseca ha parlato ai microfoni di Dazn:

“La squadra ha fatto cose positive. Abbiamo creato situazioni per fare 2-3 gol, ma oggi la palla non voleva entrare. Abbiamo avuto difficoltà nella prima fase di costruzione, il problema non è stato fisico. Abbiamo terminato la partita creando occasioni. Mi aspettavo questo tipo di partita, con un Torino difensivo che giocava in contropiede. Zaniolo vedremo cos’ha, non ci ho ancora parlato”.