Fonseca: “A Manchester non per difenderci. Grande opportunità per la Roma”

Il tecnico della Roma ha parlato alla vigilia della sfida con il Manchester United valida per la semifinale d'andata di Europa League

"È una grande opportunità per il club, ma anche per la città e per i giocatori. Non tutti hanno la possibilità di affrontare il Manchester United in una semifinale europea. Di certo è la gara più importante della mia carriera", ha detto ancora il portoghese. Infine una riflessione sulle difficoltà superate: dal Covid agli infortuni, fino al caso Dzeko. "È stata una nuova esperienza per me e sì, è stato difficile gestire tutte queste situazioni. Soprattutto i problemi muscolari come quello di Mkhitaryan. Noi giochiamo ogni tre giorni ed eravamo tra i primi quattro in campionato agli infortuni di marzo, poi siamo calati. Ecco perché questo trofeo è molto importante". (ANSA).