Rivali – Roma, Fonseca: “Dzeko? Ne parleremo, non ho preteso le sue scuse”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Hellas Verona, finita 3-1 per i giallorossi, Paulo Fonseca, tecnico romanista, ha parlato anche della situazione di Edin Dzeko. Il bosniaco, infatti, non è convocato per il match ed è ormai ai margini della rosa, tanto che nelle scorse ore si era parlato con insistenza di un possibile trasferimento all’Inter in cambio di Sanchez. Ecco le parole di Fonseca:

“Dzeko? La cosa più importante è vedere che la squadra ha reagito bene dopo la sconfitta contro lo Spezia. I giocatori stanno lavorando insieme e questo è ciò che conta. Avremo la possibilità di parlare di questo, ma quello che conta è ciò che hanno fatto i giocatori questa sera. Senza Dzeko fino a fine stagione? Stiamo dimostrando di non dipendere da un solo giocatore, quello che conta è quello che possiamo fare insieme. Per me ci sono dei principi importanti, ancor più dei principi di gioco. Non è vero che ho preteso le sue scuse“.

(Fonte: Sky Sport)