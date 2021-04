Fontana: “Inter, arrabbiato con chi critica Conte. La retorica dà fastidio”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro a proposito dell'operato di Antonio Conte e del cammino della squadra

Alberto Fontana, ex portiere di Napoi e Inter, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio dei nerazzurri a pochi giorni dallo scontro con la squadra di Gattuso in campionato. Queste le sue parole: "L’Inter ha il 95% di probabilità di vincere lo Scudetto, Conte è stato un fenomeno a rendere competitiva una squadra molto lontana dalla Juve, in soli due anni. Dall’altro lato c’è un Napoli con grande voglia di vincere. Mi aspetto un pareggio. Sono arrabbiato con chi critica Conte. Troppi moralismi e retorica danno fastidio, soprattutto se si vince in ogni caso. Un po’ come chi criticava Allegri. Ora lo vogliono tutti. Io vorrei sempre Max come allenatore. Quando parla di obiettivi raggiungibili solo con determinati giocatori, ha ragione