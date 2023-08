Fontana: “Inter, in porta stimo Audero, Sommer è una scommessa per l’Italia”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alberto Fontana, ex portiere, ha parlato così della situazione portieri in casa Inter: "L'operazione di Onana è stata importante a livello di bilancio. Senza il rinnovo di Handanovic per un attimo c’è stato una sorta di cantiere. Sommer è una scommessa per il campionato italiano. È un grande portiere, ma in Italia e all’Inter devi essere sempre decisivo. Ho stima di Audero. Ha vissuto una stagione particolare alla Samp, saprà dare il suo contributo".