Fontana: “Inter la più forte, non pensavo digerisse le partenze in estate”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alberto Fontana, ex portiere, è tornato così su Napoli-Inter di domenica sera: "Pensavo che l’Inter non riuscisse a digerire le partenze eccellenti della scorsa estate, invece è sicuramente la squadra più forte del campionato di Serie A. Il Napoli era in una situazione difficile, e Mazzarri è partito con un trittico di partite complicatissimo. Non mi aspettavo un risultato così netto, però ci può anche stare se poi ti sbilanci per cercare di riaprire la gara e magari lasci troppi spazi alle spalle".