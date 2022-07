Fontanarosa: “Imparo da Bastoni, Lu-La coppia top. Inzaghi mi ha detto…”

Alessandro Fontanarosa, giovane difensore dell’Inter, ha parlato a Inter TV dopo la vittoria per 4-1 in amichevole contro il Lugano

Alessandro Fontanarosa, giovane difensore dell’Inter, ha parlato a Inter TV dopo la vittoria per 4-1 in amichevole contro il Lugano: “Sono molto contento e devo ringraziare la società, il mister, i compagni e il settore giovanile per il percorso. Bisogna crescere e migliorare, la strada è ancora lunga”.