Forlan, addio al calcio giocato. Zanetti: “Un onore e un privilegio aver giocato con te”

Dopo una lunga carriera, Diego Forlan ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di intraprendere la vita da allenatore. Tanti i campioni del presente e del passato che hanno partecipato nella notte alla sua partita di addio al calcio giocato: tra questi anche Javier Zanetti, suo ex compagno di squadra all’Inter e rivale di mille battaglie in Europa e in Sudamerica.

Il vice presidente nerazzurro ha voluto omaggiare così El Cacha: “La verità è che è stato un onore e un privilegio aver potuto condividere un campo di calcio con Diego, sopratutto per la persona che è“.