Forlan: “Félix può fare di più in un altro club. Ricordate Coutinho? All’Inter…”

Intervistato da O Jogo, Diego Forlan ha parlato del difficile momento che João Felix sta attraversando all'Atletico Madrid. ha affrontato la situazione contrastante di João Félix: in buona forma ai Mondiali, continua ad avere difficoltà a segnare una posizione nell'Atlético de Madrid. "È un buon giocatore, ha molta qualità, l'Atletico ha pagato molti soldi per il suo trasferimento e non ha dato quello che tutti immaginavano".

"Succede tante volte. Un giocatore gioca poco in un certo Paese, non corrisponde a quello che ci si aspettava e, quando arriva in un'altra squadra e in un altro campionato, inizia a giocare e molto bene. C'è un chiaro esempio: Philippe Coutinho. Quando dall'Inter è andato al Liverpool è diventato un giocatore eccezionale".