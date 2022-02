Forlan: “Scudetto, Inter favorita. Lautaro ha le qualità del campione. Il mio rammarico…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex attaccante parla della lotta scudetto e ricorda la sua breve esperienza in nerazzurro

Intervistato dal Corriere dello Sport, Diego Forlan è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool. "L’Inter non ha giocato male e ha avuto due-tre occasioni da gol nel primo e nel secondo tempo che non ha sfruttato. Credo che non meritasse di perdere, ma il Liverpool è in un bel momento e davanti ha giocatori che fanno paura. Quando hai di fronte certi avversari, se la fortuna non ti dà una mano, è dura".