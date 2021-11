Wanda-Icardi, Forlan: “Il calcio è uno spettacolo e la gente lo compra. Zaira? Ho sofferto.”

Intrigo nell'intrigo: Diego Forlan e la sorella di Wanda Nara erano sul punto di sposarsi. Poi, a pochi giorni dalla data delle nozze, saltò tutto...

Diego Forlán , ex giocatore dell' Inter ed ex compagno di Zaira Nara , è stato recentemente intervistato per un programma radiofonico. Durante la conversazione è spuntata anche una domanda relativa allo scandalo che ha visto protagonisti China Suárez , Wanda Nara e Mauro Icardi . Il conduttore del programma lo ha stuzzicato: "Icardi ti segue su Instagram? E Wanda?". Forlan ha tentato di glissare e ridendo ha risposto: "La comunicazione si è interrotta...". Poi ha aggiunto: "C'è tanto spettacolo nel calcio e oggi è quello che si vende ovunque: in televisione, sui social. È uno spettacolo e la gente compra; c'è chi vuole consumare e quelli che invece non vogliono".

“Quella fama un po' strana mi ha travolto in un modo brutto, dopo una separazione. Perché finché tutto è bello, va tutto bene. Ma quando ti cercano per parlare di qualcosa che non vuoi dire, no”, ha rivelato a proposito di quel momento difficile in cui la crisi tra lui e Zaira Nara portò all'annullamento del matrimonio a pochi giorni dalla data e a pronunciare la frase emblematica “Per fortuna non mi sono sposato”. Forlan racconta: “Ero molto giovane e ho sofferto per quell'invasione. Ho pensato 'questa è la parte brutta', perché fino ad allora era stato tutto divertente. Era tutto pronto. Ero molto giovane e avevo tante insicurezze su tante cose. E un giorno ho detto 'ma dove vado? Ho 21 anni'".