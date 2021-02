Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio

Dopo Spezia-Parma, terminata per 2-2, al Dall'Ara va in scena Bologna-Lazio. Una partita dal sapore certamente particolare per Mihajlovic

Marco Macca

Dopo Spezia-Parma, terminata per 2-2, al Dall'Ara va in scena Bologna-Lazio. Una partita dal sapore certamente particolare per l'allenatore rossoblù, Sinisa Mihajlovic, che in biancoceleste ha scritto pagine importanti di storia. Ecco le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.. Allenatore: Mihajlovic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.