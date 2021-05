Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari

Con una vittoria contro il Cagliari, il Milan sarebbe matematicamente qualificato per la prossima Champions: ecco le formazioni ufficiali

Grazie al pareggio all'ultimo respiro di Simy in Benevento-Crotone, il Cagliari ha ottenuto la matematica salvezza in questo suo travagliato campionato di Serie A. I sardi, dunque, giocheranno senza particolari di motivazioni di classifica questa sera a San Siro contro il Milan. I rossoneri hanno un match point: vincendo, sarebbero automaticamente in Champions League. Ecco le formazioni ufficiali della partita: