Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sampdoria-Bologna

Roberto D'Aversa si gioca molto del suo futuro sulla panchina della Sampdoria nella sfida di oggi contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic

Roberto D'Aversa si gioca molto del suo futuro sulla panchina della Sampdoria nella sfida di oggi contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. In palio punti importanti per la salvezza, soprattutto per i blucerchiati. Ecco le formazioni ufficiali della partita: