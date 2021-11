Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina: gioca Vlahovic

Alle 15 in Serie A si gioca Empoli-Fiorentina per la 14ª giornata: ecco le formazioni ufficiali scelte da Andreazzoli e Italiano

Alle 15 in Serie A si gioca Empoli-Fiorentina per la 14ª giornata. Andreazzoli tiene ancora in panchina Bajrami, c'è Di Francesco alle spalle della coppia Cutrone-Pinamonti. Nella Fiorentina gioca Callejon nel tridente con Vlahovic e Saponara; fuori Castrovilli in mediana, spazio ancora Duncan. Di seguito le formazioni ufficiali: