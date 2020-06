Barcellona, i dettagli del rinnovo di Messi: formula speciale e libertà totale di andar via

Un altro anno di contratto rispetto a quello attuale, con opzione per un’altra stagione. Sarebbe questa, secondo il “Mundo Deportivo”, la proposta elaborata dal club per Lionel Messi, che lo scorso 10 giugno ha lasciato scadere l’opzione per rescindere unilateralmente l’accordo che lo lega al Barcellona fino al 2021.

Gli resta ancora un anno ma in Catalogna sono sicuri che non sarà l’ultimo e offriranno al fuoriclasse argentino, 33 anni la prossima settimana, di rimanere in blaugrana finchè vorrà, come successo in passato con Puyol, Xavi e Iniesta.

A livello di ingaggio, Messi riceverà un nuovo ritocco verso l’alto che ne farà il calciatore più pagato al mondo mentre come durata si andrà verso un 1+1, lasciando al giocatore la possibilita’ di rescindere prima del 2023