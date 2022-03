Foschi: “Dybala importante ma fragile. Ha stentato quando…”

Le parole dell'ex direttore sportivo del Palermo che ha avuto l'attaccante argentino sotto la sua gestione

Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, ha parlato anche della rottura tra Paulo Dybala e la Juventus nel corso di una intervista concessa a TMW. Queste le sue considerazioni: “Era nell’aria. La Juventus ha fatto i suoi calcoli, sono cambiati i tempi. Dybala è importante ma è fragile. Donnarumma è andato via dal Milan, come Kessie che lascerà i rossoneri. Dybala andrà via ma quando è arrivato il momento di mettersi in gioco ha stentato”.