Foschi: “Marotta? S’era spezzato qualcosa con Agnelli. Dybala? Incontrai l’Inter ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Rino Foschi, direttore sportivo del Palermo, ha parlato così di Paulo Dybala, svelando anche un retroscena sull’Inter al momento del suo addio ai rosanero: “Io pentito di averlo dato alla Juve? Assolutamente no, perché lui voleva la Juve fortemente e anche i bianconeri. Mi sono incontrato con Inter, Napoli, ma alla fine ero sicuro che sarebbe andato alla Juve, perché Paratici lo voleva fortemente”.

La Juve ha fatto male a mandare via Marotta?

“La Juventus ora è in sofferenza, Marotta voleva fare altro ma s’era spezzato qualcosa tra lui e Agnelli, in particolare sulla questione dei conti”.