Foschi: “Zaniolo non diventerà mai nessuno. Io scoprii uno scarto dell’Inter”

A dare un suo commento sul caso Zaniolo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il dirigente Rino Foschi: "Dipende anche dal procuratore e dalla famiglia. E' un giovane con prospettive importanti, la gestione non è stata ottimale dalla famiglia in poi. In un caso del genere il procuratore deve anche essere capace di mettere da parte la famiglia. Ha sbagliato e la Roma ha fatto quello che doveva fare. Forse 10-15 anni fa certe cose non succedevano, serviva forza nel gestire questa situazione da parte del giocatore. Mourinho lo scorso anno consigliò a Zaniolo di andare all'estero. Il ragazzo è consigliato in un modo stranissimo anche dai famigliari, è un giovane di prospettiva che molto probabilmente non diventerà mai nessuno. Io scoprii Signori era uno scarto dell'Inter, le famiglie non parlavano una volta. E' cambiato il mondo. Mourinho? Pur avendo la società alle spalle doveva gestire diversamente la questione".