FOTO – United di nuovo in vetta alla Premier? L’ultima volta c’era anche un po’ di Inter

Il Manchester United potrebbe riprendersi la vetta della Premier League dopo diversi anni in cui non è più successo. Per l’esattezza dal 2017, quando sulla panchina c’era una vecchia conoscenza dell’Inter: José Mourinho. 40 mesi per tornare a “comandare” il calcio inglese. L’ultima volta succedeva il 9 settembre 2017, con un pareggio in casa contro lo Stoke. Il Sun ha voluto rispolverare la formazione titolare di quell’occasione, ed ecco spuntare altre due conoscenze dell’Inter: Romelu Lukaku e Matteo Darmian. Solo sei dei giocatori allora presenti sono ancora allo United, sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer.