FPF, guerra tra Psg e Tebas: “Rispettiamo le regole”. La Ligue 1: “No lezioni da…”

E' ormai guerra aperta tra il presidente della Liga Javier Tebas e il calcio francese. Dopo i continui attacchi al Psg, accusato di non rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, il club parigino e la stessa Ligue 1 hanno risposto per le rime.

"Anno dopo anno, non è passato inosservato che rispettiamo i regolamenti UEFA e in Francia in particolare quelli del DNCG. È utile anche sottolineare che la LFP, a differenza della Liga, non ha aspettato di mettere in atto misure e stabilire un forte controllo finanziario", si legge nel comunicato del Psg.