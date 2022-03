CdS – FPF, Inter ascoltata venerdì a Nyon: ecco la richiesta della Uefa

L'aggiornamento sulla questione emersa nelle ultime settimane non soltanto in casa nerazzurra

Come noto, l'Inter e diversi altri club in Europa hanno ricevuto nelle ultime settimane accertamenti dalla Uefa per violazione di alcuni parametri legati al Fair Play Finanziario in tempo di Covid. Un atto dovuto, secondo i ben informati.

A tal proposito, sottolinea il Corriere dello SPort: "Venerdì il club di viale della Liberazione è stato ascoltato a Nyon dalla prima sezione del Club Financial Control Body dell'Uefa per il mancato pareggio del bilancio nel periodo 2018-21, funestato dal Covid. La violazione del Fair Play Finanziario non riguarda solo l'Inter (venerdì scorso audizione anche per Milan e Roma; a breve la Juventus), ma almeno un'altra trentina di formazioni di tutta Europa. La Uefa ha chiesto "aggiustamenti" ai prossimi bilanci anche in previsione delle nuove regole del Fair Play Finanziario che saranno presentate a breve".