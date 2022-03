GdS – FPF, la Uefa scrive anche all’Inter. Cosa accadrà? Il club si aspetta…

Nerazzurri tra i 30 club che non avrebbero rispettato i parametri anche a causa delle ripercussioni del Covid

Circa 30 club in giro per l'Europa non rientrerebbero nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario. La comunicazione è arrivata direttamente dalla Uefa anche a Inter, Milan e Roma ed è probabile che arriverà anche alla Juventus. Spiega la Gazzetta dello Sport: "A far saltare il banco, in casa Inter, è stato l’ultimo passivo di 245 milioni: senza l’ultimo bilancio i parametri sarebbero stati rispettati. Il club di Zhang ha comunque fornito indicazioni alla Uefa relative al bilancio in corso e ai piani futuri fino al 2024-25. Da lì si è arrivati alla comunicazione - datata 14 febbraio - dell’apertura di un procedimento.