Repubblica – FPF, sanzioni più ‘pesanti’ per il PSG: l’entità della multa

Non solo Inter e Roma stanno per ricevere sanzioni in chiave FPF dalla Uefa. Si legge su La Repubblica di oggi: "Le sanzioni più pesanti colpiranno, in questi giorni, il PSG, che pagherà una multa di una decina di milioni di euro. La Uefa in fondo ha scelto di non essere particolarmente severa con nessuno: sa quanto il Covid abbia inciso sui conti nel solo biennio 2019-21, quello degli stadi chiusi, degli sponsor fuggiti, del crollo del mercato dei trasferimenti e dei quasi 10 miliardi di perdite. Il presidente Uefa Ceferin, un anno fa, aveva annunciato un fondo Covid da 6 miliardi che non è mai stato creato. Intanto però chi avrebbe potuto beneficiarne paga le multe".