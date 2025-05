Il CT della Francia, Didier Deschamps, ha diramato la lista dei 25 convocati in vista della Final Four di Nations League

Il CT della Francia, Didier Deschamps, ha diramato la lista dei 25 convocati in vista della Final Four di Nations League.

La Francia sarà di scena il 5 giugno in semifinale contro la Spagna e se la giocherà in finale, qualora dovesse vincere, contro la vincente di Germania e Portogallo. In caso di KO, invece, toccherà giocare la finalina con la perdente.