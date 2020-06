In Francia l’Inter genera entusiasmo: “La rinascita del club nerazzurro è fantastica”

Sono diversi i siti, e da tutte le parti del mondo, che stanno raccontando dell’arrivo di Hakimi all’Inter. Ne parlano come di una sorpresa e lo fanno con molto entusiasmo. Ad esempio in Francia, il sito di calciomercato ‘Maxifoot’ racconta di questa novità in questi termini: “Dopo 10 anni in un mare in balia delle onde, il club nerazzurro si prepara a riconquistare l’Italia. A 10 anni dal Triplete di Mourinho il club milanese proverà ancora una volta ad oscurare la stella della Juventus. E per farlo andrà su due giocatori richiestissimi dal mercato europeo: Hakimi e Tonali. Il primo, a sorpresa, ha quasi firmato con l’Inter. Il secondo, considerato un gioiello italiano, ha fatto la sua scelta: né Juve e né Psg. Ha scelto l’Inter di Conte. Due affari a cui vanno aggiunto quelli della scorsa stagione. Barella e Sensi per esempio che sono giovanissimi come Bastoni. E poi giocatori più esperti come Skriniar (25), Marcelo Brozovic (26), Christian Eriksen (28), Romelu Lukaku (27) o l’ambito Lautaro Martinez (22). Con questi nomi l’Inter potrà contare su una forza lavoro di altissima qualità per molti anni”.

(Fonte: Maxifoot)