Qatar 2022, Francia in finale: battuto il Marocco 2-0, in gol Theo e Kolo Muani

Sarà Argentina-Francia la finale del Mondiale 2022: i Blues battono 2-0 il Marocco e puntano ora al bis dopo il trionfo in Russia nel 2018. Finisce qui il sogno dei nord africani, che ora si giocheranno la medaglia di bronzo con la Croazia. Gara subito in discesa per i transalpini, che passano in vantaggio dopo soli 5 minuti con Theo Hernandez. Nella ripresa ci pensa Kolo Muani, entrato da meno di un minuto al posto di Dembele, a chiudere i conti.