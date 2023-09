Gli undici dei Bleus che scenderanno in campo contro i tedeschi

Benjamin Pavard sarà titolare nell'amichevole della Francia contro la Germania: il nuovo calciatore dell'Inter giocherà nel ruolo di terzino destro. In panchina, a sorpresa, invece, Marcus Thuram: in attacco ci saranno Griezmann e Kolo-Muani. Per il Milan, invece, ci saranno Theo Hernandez e Maignan.