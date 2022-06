Europei U19 – La Francia stende l’Italia 4-1: 90′ per Fontanarosa, panchina per Casadei e Fabbian

L'Italia Under 19 perde 4-1 contro la Francia e, con ogni probabilità, sfiderà l'Inghilterra in semifinale all'Europeo

Gli azzurrini passano in vantaggio al 16' con il gol di Volpato ma i francesi pareggiato al 24' con Da Silva prima del 2-1 di Tchaouna. Nella ripresa, ancora Tchaouna porta a 3 le marcature francesi, prima del poker calato da Arconte. Fontanarosa, difensore dell'Inter Primavera, è stato in campo per tutta la partita - ammonito al 92' - mentre Casadei e Fabbian sono rimasti in panchina.