Francia ‘oscura’ le partite dell’Atalanta. Il motivo? Colpa dello sponsor

Il canale beIN Sports, detentore dei diritti in Francia del campionato italiano di calcio, ha annunciato che non trasmetterà più le partite dell'Atalanta a causa dello sponsor di maglia della squadra di Gasperini, adeguandosi a un'ingiunzione delle autorità francesi. La società Plus 500, il cui logo compare sulle maglie dei giocatori dell'Atalanta, è nel mirino di Bercy perché offre "servizi di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi".