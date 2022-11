Qatar 2022, doppietta di Mbappé: la Francia batte la Danimarca di Eriksen e vola agli ottavi

La Francia di Didier Deschamps è la prima squadra dei Mondiali in Qatar a qualificarsi agli ottavi di finale

La Francia di Didier Deschamps è la prima squadra dei Mondiali in Qatar a qualificarsi agli ottavi di finale. La nazionale francese batte infatti la Danimarca di Christian Eriksen per 2-1, bissando il successo della prima giornata contro l'Australia. I gol arrivano tutti nel secondo tempo, dopo una prima frazione molto combattuta (e con Koundé graziato per un fallo probabilmente meritevole di cartellino rosso).