Franz (Ale e Franz): “Derby segnato. Inter? Prima gli acquisti erano spiritosi, Eriksen sembra…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Francesco Villa, in arte Franz di Ale e Franz, ha parlato così del derby:

“Questo è un derby già segnato, c’è una grossa differenza di qualità. Sulla carta l’Inter è più forte ma non si sa in che giornata sia il Milan, se becchiamo quella giusta… L’Inter ha cambiato la mentalità anche grazie al mercato, una volta gli acquisti di mercato dell’Inter erano meravigliosi e spiritosi. Ho visto Udinese-Inter, i tre nuovi mi hanno sorpreso come si siano inseriti in un secondo. Eriksen e Young sembravano dall’Inter da due stagioni”.