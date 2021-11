All or nothing, la frase di Agnelli dopo lo scudetto di Sarri: “Un anno di mer…”

Nella prima puntata di All or nothing c'è anche il discorso del presidente bianconero

All or nothing, la docuserie sulla Juventus realizzata da Amazon per Prime Video, è appena uscita e sta già facendo parlare. Nel primo episodio, Agnelli parla all’intero gruppo prima squadra e lancia subito una frecciata a Maurizio Sarri: "Sono dieci anni che sono presidente della Juve. Se guardo l’anno scorso, al di là dei risultati sportivi, ve lo dico con il cuore, è stato un anno di mer... Qualcuno anche qui dentro non ha dato tutto quello che doveva. Se penso a tutti gli sforzi che hanno fatto le donne e gli uomini della Juventus, noi siamo 800 e si va in campo in 800, si vince e si perde in 800". La serie ripercorre la stagione 2020/21 con Andrea Pirlo in panchina.