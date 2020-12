Frase razzista contro Obi, aperto un fascicolo. “Vogliono farmi passare da bugiardo, ma…”

Una cosa incredibile. Nella partita di Serie B tra il Chievo e il Pisa, l’ex Inter Joel Obi ha sentito dire a Marconi, giocatore del club toscano, “la rivolta degli schiavi”. Una frase per la quale è stata aperta un’inchiesta dalla Procura Federale. Verranno ascoltati in videoconferenza Obi, il suo compagno Garritano (pure lui ha giocato a Milano), il team manager Pacione e il segretario generale Busala. Il calciatore ha parlato di quanto accaduto in campo con il giornale La Repubblica: «Poi pensandoci sarebbe stato giusto non tornare in campo a giocare nel secondo tempo, è successa una cosa grave e infamante. Ma non volevo dargli soddisfazione. L’assistente era vicino e l’arbitro pure, non so come abbiano fatto a non sentire – ha detto – ma i miei compagni hanno parlato con Marconi e lui ha detto che la frase era rivolta a tutto il Chievo, non a me. Quindi la frase è stata detta. Come ha detto di volermi spiegare, di volermi chiedere scusa».

«Ma io gli ho risposto che vada a cagare, non parlo con i razzisti. Adesso dicono che quella frase non è stata detta. Peggio. Perché adesso vorrebbero farmi passare per bugiardo. E questo non lo accetto. Per tutta la partita quella frase mi è girata in testa. La mia compagna è italiana ma l’ha presa peggio di me. Non penso che l’Italia sia un Paese razzista, ma i razzisti esistono e sono amareggiato. Da Marconi accetto solo che dica il vero perché ha sbagliato e lo deve riconoscere».

(Fonte: La Repubblica)