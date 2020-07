R. de Boer: “Frank deve capire cosa vuole. Forse dovrebbe fare qualcos’altro per un po’”

Dopo che anche la terza avventura all’estero di Frank de Boer si è conclusa in anticipo e bruscamente, sorge la domanda se il suo approccio funzioni anche fuori dai confini olandesi. All’Atlanta United la sua avventura è durata più a lungo (un anno e sette mesi) rispetto all’Inter (84 giorni) e al Crystal Palace (77 giorni), ma certo non si può dire che l’allenatore abbia incantato negli States. Ecco perché il fratello, Ronald, consiglia al fratello di “concedersi un momento per rilassarsi e capire cosa vuole veramente“, dice al Telegraaf. “Forse dovrebbe fare qualcos’altro per un po’. Certo se si presentasse un nuovo club, potrebbe ritornare in panchina“.

(Telegraaf)