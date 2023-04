Il fratello, l’Academy di Eto’o: così Onana è diventato grande. Il Benfica non aveva…

Ancora una volta André Onana ha dimostrato di essere un grande portiere. Contro il Benfica il camerunese è stato autore di un'ottima prestazione e nel finale ha evitato il gol dei portoghesi con un grande intervento. "Il Benfica non aveva fatto i conti con Onana, capace - esattamente come contro il Porto -di arrestate l’estrema palla-killer che avrebbe potuto ammazzare il trionfo interista resuscitando due squadre già destinate al tavolo dell’autopsia", sottolinea il Giornale.

"Il resto è storia recente. Rimasto svincolato, il primo luglio 2022 viene tesserato dall’Inter. Handanovic è in fase calante e lui gli subentra. Buone prestazioni. A volte ottime. Ha carattere il ragazzo, come dimostra anche il coriaceo faccia a faccia di qualche settimana fa con Dzeko. Del resto nell’Inter i nervi sono a fiordi pelle. I nerazzurri crollano in campionato. Ma, complice la Pasqua, risorgono in Champions".