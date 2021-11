Sassuolo-Cagliari, espressione blasfema di Frattesi: un turno di squalifica con prova tv

Il calciatore, che di recente è stato accostato proprio all'Inter, squalificato attraverso la prova televisiva

Davide Frattesi - giocatore che ruota attorno all'orbita dell'Inter - è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata per un'espressione blasfema pronunciata durante la gara del suo Sassuolo contro il Cagliari. Il giudice Mastrandrea ha utilizzato la prova tv per avere conferma della bestemmia pronunciata dal giocatore al nono minuto della partita.