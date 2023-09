Frattesi, così ha conquistato i tifosi dell’Inter. Al suo agente ha fatto capire…

Davide Frattesi è pronto a fare il suo debutto dal 1' con la maglia dell'Inter. Contro l'Empoli Simone Inzaghi potrebbe far rifiatare Nicolò Barella con Frattesi pronto a confermare il suo buon momento di forma. "Nel primo mese all’Inter ha metabolizzato alla svelta il salto in una grande piazza. Viste le qualità già messe in vetrina in Serie A con la maglia del Sassuolo, i dubbi sul suo conto erano pochi, ma alla prova dei fatti l’asticella è stata portata ancora più in alto. Nessun timore o problema d’ambientamento, anzi le nuove responsabilità hanno caricato il centrocampista classe 1999, che a inizio estate aveva fortemente voluto l’Inter facendolo capire a chiare lettere anche al suo agente, Giuseppe Riso, quando alla sua porta c’era la fila per accaparrarselo", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Simone Inzaghi vuole rendere le rotazioni una consuetudine per tutta la stagione e Frattesi sa come farsi trovare pronto. Al posto di Barella o rimpiazzando Mkhitaryan, che a quasi 35 anni andrà gestito per forza. A rapire i tifosi dell’Inter non sono stati soltanto i gol, ma anche il fervore con cui Frattesi vive le partite, non rinunciando mai a una corsa in più per dare l’esempio ai compagni".