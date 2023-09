Frattesi, primo gol all’Inter sotto gli occhi di Spalletti. Maglia da titolare in arrivo

Primo gol in maglia nerazzurra per Davide Frattesi. È sua la rete del 5-1 finale dell'Inter, sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti e con vista sulla prima da titolare. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport: "Frattesi segna ancora per Spalletti. Il ct era in tribuna a San Siro per assistere al derby e si è goduto un’altra prodezza del suo centrocampista, dopo la doppietta firmata contro l’Ucraina. Quello contro il Milan è stato il primo gol di Frattesi in maglia interista.