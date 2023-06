Frattesi, prezzo fissato a 40 milioni. Inter ottimista, Milan deve cercare attaccante

"L’Inter invece, che aspetta il rilancio dell’Al Nassr per cedere Brozovic — 25 milioni la cifra attesa —, e una proposta ufficiale dell’Union Berlino per Gosens, ha individuato in Cesar Azpilicueta la figura da inserire in organico al posto di Skriniar. Trentatrè anni, fisicamente integro, lo spagnolo è legato al Chelsea da un altro anno di contratto. Ha già chiesto ai blues di risolvere l’accordo in anticipo, considerando l’età e il contributo alla causa (9 trofei vinti). Per lui è pronto un biennale. Poi si studierà la situazione relativa a Onana e agli estimatori in Premier", aggiunge il Corriere.