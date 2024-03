Inter, post d’amore di Frattesi: “Più di ieri ma sempre meno di domani. Tvb”

Pare proprio che l'Intergli sia ormai entrata nel sangue. Davide Frattesi ne parla come di un'amica che nei momenti difficili vuoi abbracciare e ti tiene compagnia. E l'eliminazione dalla Champions League è stata bruciante. I nerazzurri sono stati eliminati agli ottavi, ai rigori, dall'Atletico in un momento in cui in campionato stanno facendo benissimo e il gioco espresso finora aveva fatto ben sperare.