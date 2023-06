Sky – Frattesi, l’Inter vuole chiudere ma manca un’uscita. Non sarà Dumfries a partire

Ieri ha parlato Dumfries che ha ribadito di non voler lasciare l'Inter. L'olandese si è sempre trovato bene nell'ambiente nerazzurro e non chiede una cessione. Non è Dumfries il calciatore che l'Inter ha deciso di sacrificare. Ma serve un'uscita per chiudere la trattativa impostata con Frattesi. Nell'ultimo campionato ha fatto il salto di qualità, 7 gol siglati.